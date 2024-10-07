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Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів

Україна 08:22   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари по області поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня. 

На Харківському напрямку за добу було 6 боїв. Окупанти намагалися наступати біля Вовчанська та Стариці, повідомили у ГШ.

Крім того, росіяни намагалися наступати й на Куп’янському напрямку – українські захисники відбили 12 ворожих атак.

“Дванадцять зіткнень сталося минулої доби на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки”, – уточнили в Генштабі.

Також протягом доби ЗС РФ скинули авіабомби на Вовчанськ та Козачу Лопань.

У ГШ оновили дані про втрати окупантів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари по області поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня. ".