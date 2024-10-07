Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари по області поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня.
На Харківському напрямку за добу було 6 боїв. Окупанти намагалися наступати біля Вовчанська та Стариці, повідомили у ГШ.
Крім того, росіяни намагалися наступати й на Куп’янському напрямку – українські захисники відбили 12 ворожих атак.
“Дванадцять зіткнень сталося минулої доби на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки”, – уточнили в Генштабі.
Також протягом доби ЗС РФ скинули авіабомби на Вовчанськ та Козачу Лопань.
У ГШ оновили дані про втрати окупантів.
Читайте також: Дощі найближчими днями чекають на Сили оборони на Харківщині: що змінить погода
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: за добу окупанти намагалися наступати на Харківщині 18 разів»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про авіаудари по області поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня. ".