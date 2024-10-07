Советскими «Дракарисами» выжигают ВСУ оккупантов на Харьковщине
В эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал об эффективности использования дронов-драконов на Харьковщине.
Используя боеприпас типа «Дракарис» украинские защитники выжигают от 50 метров посадки. Благодаря этому опытный пилот теперь может поражать достаточно большие территории врага.
«Дракарисы – это тот тип боеприпаса, который был разработан еще в Советском Союзе. Сейчас активно используются его остатки Силами обороны. Его, после определенной модификации, можно вставить на FPV-дрон, дроны камикадзе определенного размера. И как следствие – достаточно сухая осень и сильные ветры дали возможность получить нам определенное тактическое преимущество на поле боя за счет прожигания посадок, что приводит к уничтожению вражеских как позиций, так и укрытий», – добавил Федоренко.
Он также отметил, что недавно оккупанты тоже начали применять опыт ВСУ, пытаясь использовать такие же боеприпасы. Однако – малоэффективно.
«Почему: у противника есть РСЗО и есть фосфоры, которыми так или иначе противник продолжает пользоваться на линии боевого столкновения и, к сожалению, огненное поражение за счет фосфора, оно очень и очень существенно. На текущий момент за счет именно этого типа боеприпаса в такой комбинации с FPV-дроном удается получать больше существенных результатов на поле боя, чем противнику», – добавил командир «Ахиллеса».
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ахиллес, дрони, дроны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 10:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал об эффективности использования дронов-драконов на Харьковщине. ".