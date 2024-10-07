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Радянськими “Дракарісами” випалюють ЗСУ окупантів на Харківщині

Україна 10:09   07.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Радянськими “Дракарісами” випалюють ЗСУ окупантів на Харківщині

В етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про ефективність використання дронів-драконів на Харківщині. 

Використовуючи боєприпас типу “Дракаріс”, українські захисники випалюють від 50 метрів посадки. Завдяки цьому досвідчений пілот тепер може вражати чималі території ворога.

“Дракаріси – це той тип боєприпасу, який був розроблений ще в Радянському Союзі. Зараз активно використовуються його залишки Силами оборони. Його, після певної модифікації, можна вставити на FPV-дрон, дрони-камікадзе певного розміру. І як наслідок – досить суха осінь та сильні вітри дали можливість отримати нам певну тактичну перевагу на полі бою за рахунок пропалювання посадок, що призводить до знищення ворожих як позицій, так і укриттів», – додав Федоренко.

Він також зазначив, що нещодавно окупанти теж почали застосовувати досвід ЗСУ, намагаючись використати такі ж боєприпаси. Проте – малоефективно.

“Чому: у противника є РСЗВ і є фосфори, якими так чи інакше противник продовжує користуватися на лінії бойового зіткнення і, на жаль, вогняне ураження фосфором, воно дуже й дуже суттєве. Наразі, за рахунок саме цього типу боєприпасу, у такій комбінації з FPV-дроном, вдається отримувати більше суттєвих результатів на полі бою, ніж противнику”, – додав командир “Ахіллесу”.

Читайте також: ЗСУ заявили про «фантомні болі» у противника на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 10:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів про ефективність використання дронів-драконів на Харківщині. ".