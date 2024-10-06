ЗСУ заявили про “фантомні болі” у противника на Харківщині

Спікер ОТУВ “Харків” ЗСУ Віталій Саранцев поділився думкою про те, що саме жене окупантів в атаки у Вовчанську, а також розповів про перший випадок, коли вбитих було більше, ніж поранених.

“У нього (противника – Ред.) є якісь фантомні болі, напевно. Тому він намагається атакувати населений пункт Вовчанськ. На лівому фланзі це населений пункт Тихе. Також намагається атакувати в районі населеного пункту Стариця. І, власне, і в самому місті так само, майже щодня він здійснює атаки, він здійснює штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони, він постійно проводить ротації, заміни особового складу, поповнює втрати та продовжує намагатися атакувати”, – розповів Саранцев 6 жовтня в етері нацмарафону.

Він зазначив, що 6 жовтня вранці у Вовчанську розпочалося бойове зіткнення. Окупанти пішки йшли у бік позицій Сил оборони. Проте, зіткнувшись із зустрічним вогнем ЗСУ, відступили.

Також у районі Вовчанська нещодавно відбулася самогубна атака, з приводу якої Саранцев заявив, що таке за його ротацію подібне сталося вперше.

“Це був початок минулого тижня, коли противник залучив там досить велику кількість особового складу та досить велику кількість броньованої техніки, яка під прикриттям двох танків намагалася штурмувати позиції Сил оборони в районі Вовчанська. Намагалися просуватися до Агрегатного заводу, але зустріли вогонь нашої артилерії, удари наших FPV-дронів. І дуже багато противник втратив особового складу на тому напрямку. На моїй ротації це відбулося вперше, коли кількість загиблих перевищила кількість поранених. Це говорить про те, що інтенсивність цього бою була така, що противник просто не встиг ані відвести свій особовий склад, ані забрати поранених. Вони всі загинули просто під час цього штурму“, – поінформував речник ОТУВ “Харків”.

За його оцінкою, ситуація на Харківському напрямку фронту загалом залишається стабільно тяжкою. Втрат позицій у Сил оборони немає. Особливістю цього тижня стало різке збільшення кількості КАБів, якими б’ють росіяни по позиціях СОУ та цивільній інфраструктурі.