ВСУ заявили о «фантомных болях» у противника на Харьковщине

Спикер ОТГВ «Харьков» ВСУ Виталий Саранцев поделился мнением о том, что гонит оккупантов в атаки в Волчанске, а также рассказал о первом случае, когда убитых было больше, чем раненых.

«У него (противника — Ред.) есть какие-то фантомные боли, наверное. Поэтому он пытается атаковать населенный пункт Волчанск, в частности. На левом фланге — это населенный пункт Тихое. Также пытается атаковать в районе населенного пункта Старица. И, собственно, и в самом городе также почти каждый день он совершает атаки, совершает штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны. Он постоянно производит ротации, замены личного состава, восполняет потери и продолжает пытаться атаковать», — рассказал Саранцев 6 октября в эфире нацмарафона.

Он отметил, что 6 октября утром в Волчанске началось боевое столкновение. Оккупанты пешком шли в сторону позиций Сил обороны. Однако, столкнувшись со встречным огнем ВСУ, отступили.

Также в районе Волчанска недавно состоялась самоубийственная атака, по поводу которой Саранцев заявил, что подобное за его ротацию произошло впервые.

«Это было начало прошлой недели, когда противник задействовал там достаточно большое количество личного состава и достаточно большое количество бронированной техники, которая под прикрытием двух танков пыталась штурмовать позиции Сил обороны в районе Волчанска. Пытались продвигаться к Агрегатному заводу, но встретили огонь нашей артиллерии, удары наших FPV-дронов. И так много противник потерял личного состава на этом направлении. На моей ротации это произошло впервые, когда число погибших превысило число раненых. Это говорит о том, что интенсивность этого боя была такова, что противник просто не успел ни отвести свой личный состав, ни забрать раненых. Они все погибли прямо во время этого штурма», — проинформировал спикер ОТГВ «Харьков».

По его оценке, ситуация на Харьковском направлении фронта в целом остается стабильно тяжелой. Потерь позиций у Сил обороны нет. Особенностью этой недели стало резкое увеличение количества КАБов, которыми бьют россияне по позициям СОУ и гражданской инфраструктуре.