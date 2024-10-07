В прокуратуре показали последствия ночных обстрелов Харьковщины (фото)
Вследствие ночных обстрелов региона пострадали четверо людей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Около 03:00 оккупанты обстреляли из РСЗО село Митрофановка Купянского района. Ранена 73-летняя женщина, сейчас она находится в больнице. А через полчаса, в 03:30, россияне ударили по Золочеву – поврежден трактор и авто.
Ранее враг выпустил по Харькову и пригороду КАБы. В Черкасской Лозовой вследствие обстрела пострадали трое людей.
«Пострадали 50-летний мужчина, 51-летняя женщина и 16-летний мужчина. У несовершеннолетнего – острая реакция на стресс. Также частные домовладения получили повреждения в поселке Малая Даниловка. К счастью, без пострадавших», – отметили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 10:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ночных обстрелов региона пострадали четверо людей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. ".