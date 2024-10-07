«Спасатели уже 2 месяца ждут дожди» — ГСЧС о пожарах в Харькове и области

33 пожара произошли на открытых территориях в результате обстрелов в Харьковской области на прошлой неделе. Горели более 149 га. Где сейчас бушуют возгорания, рассказали в ГСЧС.

В частности, в Харькове до сих пор тушат пожар, который возник 1 октября на территории городских очистных сооружений в Основянском районе. 2 октября его локализовали на площади 39 га. Сейчас там работают 5 отделений техники, 22 спасателя и коммунальная техника, сообщил начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов.

«2 октября локализован пожар в экосистеме на территории Змиевской громады, продолжавшийся с 28 сентября. В тот же день в результате боевых действий возник мощный лесной пожар на территории Боровского лесничества. Ликвидация продолжается. 4 октября ликвидирован пожар на открытом пространстве вблизи города Мерефа, начавшийся 28 сентября. 5 октября ликвидирован пожар на открытом пространстве вблизи села Березовка, который начался 30 сентября», — отметил Астахов.

Сейчас в регионе продолжается ликвидация еще четырех лесных пожаров.

«Все спасатели Харьковщины уже два месяца очень ожидают дожди. Если дожди пройдут, то, безусловно, ситуация в экосистемах улучшится намного. Безусловно, пожаров станет гораздо меньше», — добавил Астахов.

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