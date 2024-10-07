Рятувальники вже 2 місяці очікують дощі – ДСНС про пожежі в Харкові й області

33 пожежі сталися на відкритих територіях внаслідок обстрілів на Харківщині минулого тижня. Горіли понад 149 га. Де наразі вирують загоряння, розповіли в ДСНС.

Зокрема у Харкові досі гасять пожежу, яка виникла 1 жовтня на території міських очисних споруд в Основ’янському районі. 2 жовтня її локалізували на площі 39 га. Наразі там працюють 5 відділень техніки, 22 рятувальники та комунальна техніка, повідомив начальник ГУ ДСНС у Харківській області Артем Астахов.

«2 жовтня локалізована пожежа в екосистемі на території Зміївської громади, яка тривала з 28 вересня. Того ж дня внаслідок бойових дій виникла потужна лісова пожежа на території Борівського лісництва. Ліквідація триває. 4 жовтня ліквідована пожежа на відкритому просторі поблизу міста Мерефа, яка розпочалася 28 вересня. 5 жовтня ліквідована пожежа на відкритому просторі поблизу села Березівка, яка розпочалася 30 вересня», – зазначив Астахов.

Наразі в регіоні триває ліквідація ще чотирьох лісових пожеж.

«Всі рятувальники Харківщини вже два місяці дуже очікують дощі. Якщо дощі пройдуть, то безумовно ситуація в екосистемах покращиться набагато. Безумовно пожеж стане набагато менше», – додав Астахов.

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