Понад пів тисячі пожеж виникло в екосистемах регіону за минулий тиждень

За минулий тиждень в екосистемах Харківщини рятувальники гасили 510 пожеж, 18 із них – виникли у лісах, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок загорянь знищено 438 га лісової рослинності та хвойної підстилки. П’ятеро людей загинули, троє отримали опіки, пошкоджена 81 будівля.

“33 пожежі викликали російські загарбники своїми обстрілами, випалили понад 149 га української землі. Інші пожежі в екосистемах викликали наші люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки. У Харківській області все ще спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, що сприяє виникненню пожеж у природних екосистемах. Лише один непогашений сірник за таких умов може спричинити масштабне загоряння лісового масиву, поля, знищити приватні будинки і навіть призвести до загибелі людей”, – зазначили рятувальники.

На деокупованих територіях такі пожежі можуть спричинити детонацію різних вибухових пристроїв. Крім того, через них рятувальники не можуть ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, рятувати людей з вогню та з-під завалів. Тому в ДСНС вкотре закликали людей не провокувати пожежі в екосистемах регіону.