Больше полутысячи пожаров возникло в экосистемах региона за прошлую неделю

За прошлую неделю в экосистемах Харьковщины спасатели тушили 510 пожаров, 18 из них – возникли в лесах, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вследствие возгораний уничтожено 438 га лесной растительности и хвойной подстилки. Пятеро людей погибли, трое – получили ожоги, повреждено 81 здание.

«33 пожара вызвали российские захватчики своими обстрелами, выжгли более 149 га украинской земли. Остальные пожары в экосистемах вызвали наши люди, пренебрегая правилами пожарной безопасности. В Харьковской области все еще наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности, что способствует возникновению пожаров в природных экосистемах. Только одна непогашенная спичка при таких условиях может повлечь за собой масштабное возгорание лесного массива, поля, уничтожить частные дома и даже привести к гибели людей», – отметили спасатели.

На деоккупириванных территориях такие пожары могут провоцировать детонацию различных взрывных устройств. Кроме того, из-за них спасатели не могут ликвидировать последствия вражеских обстрелов, спасать людей из огня и из-под завалов. Поэтому в ГСЧС в который раз призвали людей не провоцировать пожары в экосистемах региона.