Новини Харкова — головне за 7 жовтня: КАБи влучили по передмістю та лісопарку
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:31
Синєгубов: Троє людей постраждали від удару КАБами по передмістю Харкова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вночі з 6 на 7 жовтня повідомив, що російські авіабомби вдарили по центральному району Харкова, а також – по Черкаській Лозовій.
“Близько 23:10 зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає. О 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, постраждали три людини. На місці працюють екстрені служби“, – повідомив Синєгубов.
Голова Малоданилівської громади, до складу якої входить і Черкаська Лозова, Олександр Гололобов поінформував, що в одному з населених пунктів громади зруйновані та пошкоджені житлові будинки, в іншому – пошкоджені залізничні колії та житлові будинки. Крім того, постраждала лінія електропередач. Пізніше Гололобов уточнив: першої електрички “Прудянка – Харків” вранці, ймовірно, не буде. При цьому він послався на дані керівництва залізниці.
Повітряна тривога станом на 00:31 на Харківщині триває. Над регіоном фіксують російські “шахеди”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: гололобов, новини Харкова, пострадалі, прилеты, сінєгубов, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 00:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".