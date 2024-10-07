Рух електричок на Харківщині відновили після обстрілів РФ
На Харківщині фахівці «Укрзалізниці» частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів у ніч на 7 жовтня.
«Це дає змогу відновити сполучення потягів за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
За його даними, перший потяг із Харкова у напрямку Дергачів і Нової Козачої вирушив о 15:10. Зворотній має вирушити із Нової Козачої о 16:50. Далі потяги курсуватимуть за встановленим розкладом.
Нагадаємо, вранці внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці були зруйновані елементи залізниці – через це деякі електропоїзди не курсували на Харків. Користуватися автобусами сьогодні закликав начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, поезд, укрзалізниця, харківщина, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рух електричок на Харківщині відновили після обстрілів РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині фахівці «Укрзалізниці» частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів у ніч на 7 жовтня.".