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Рух електричок на Харківщині відновили після обстрілів РФ

Суспільство 16:09   07.10.2024
Вікторія Яковенко
Рух електричок на Харківщині відновили після обстрілів РФ

На Харківщині фахівці «Укрзалізниці» частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів у ніч на 7 жовтня.

«Це дає змогу відновити сполучення потягів за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, перший потяг із Харкова у напрямку Дергачів і Нової Козачої вирушив о 15:10. Зворотній має вирушити із Нової Козачої о 16:50. Далі потяги курсуватимуть за встановленим розкладом.

Нагадаємо, вранці внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці були зруйновані елементи залізниці – через це деякі електропоїзди не курсували на Харків. Користуватися автобусами сьогодні закликав начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині фахівці «Укрзалізниці» частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів у ніч на 7 жовтня.".