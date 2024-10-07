Рух електричок на Харківщині відновили після обстрілів РФ

На Харківщині фахівці «Укрзалізниці» частково відновили залізничне полотно, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів у ніч на 7 жовтня.

«Це дає змогу відновити сполучення потягів за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, перший потяг із Харкова у напрямку Дергачів і Нової Козачої вирушив о 15:10. Зворотній має вирушити із Нової Козачої о 16:50. Далі потяги курсуватимуть за встановленим розкладом.

Нагадаємо, вранці внаслідок ворожого обстрілу в Малій Данилівці були зруйновані елементи залізниці – через це деякі електропоїзди не курсували на Харків. Користуватися автобусами сьогодні закликав начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.