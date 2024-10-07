Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ

Общество 16:09   07.10.2024
Виктория Яковенко
Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ

На Харьковщине специалисты «Укрзалізниці» частично восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в результате вражеских обстрелов в ночь на 7 октября.

«Это позволяет возобновить сообщение поездов по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его данным, первый поезд из Харькова в направлении Дергачей и Новой Казачьей отправился в 15:10. Обратный должен отправиться из Новой Казачьей в 16:50. Далее поезда будут курсировать по установленному расписанию.

Напомним, утром в результате вражеских обстрелов в Малой Даниловке были разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда не курсировали на Харьков. Пользоваться автобусами сегодня призвал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
07.10.2024, 07:02
Новости Харькова — главное за 7.10: не ходили электрички, идет непогода
Новости Харькова — главное за 7.10: не ходили электрички, идет непогода
07.10.2024, 16:13
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
06.10.2024, 16:01
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
07.10.2024, 13:38
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
06.10.2024, 20:30
Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ
Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ
07.10.2024, 16:09

Новости по теме:

08:08
На Харьков не будут курсировать электрички: какие маршруты отменили и почему
07:02
Обстрел пригорода: разрушена железная дорога, дома, трое пострадавших (фото)
12:09
5 семей с детьми остаются в Купянске, враг пытается продвинуться – Синегубов
07:46
Ночью РФ выпустила из Белгородской области 5 КАБов на Харьков – прокуратура
15:48
РФ обстреляла лес на Харьковщине: горят 15 га (фото, видео)

Вы читали новость: «Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине специалисты «Укрзалізниці» частично восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в результате вражеских обстрелов в ночь на 7 октября.".