Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ

На Харьковщине специалисты «Укрзалізниці» частично восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в результате вражеских обстрелов в ночь на 7 октября.

«Это позволяет возобновить сообщение поездов по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его данным, первый поезд из Харькова в направлении Дергачей и Новой Казачьей отправился в 15:10. Обратный должен отправиться из Новой Казачьей в 16:50. Далее поезда будут курсировать по установленному расписанию.

Напомним, утром в результате вражеских обстрелов в Малой Даниловке были разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда не курсировали на Харьков. Пользоваться автобусами сегодня призвал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.