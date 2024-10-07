Движение электричек на Харьковщине возобновили после обстрелов РФ
На Харьковщине специалисты «Укрзалізниці» частично восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в результате вражеских обстрелов в ночь на 7 октября.
«Это позволяет возобновить сообщение поездов по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его данным, первый поезд из Харькова в направлении Дергачей и Новой Казачьей отправился в 15:10. Обратный должен отправиться из Новой Казачьей в 16:50. Далее поезда будут курсировать по установленному расписанию.
Напомним, утром в результате вражеских обстрелов в Малой Даниловке были разрушены элементы железной дороги – из-за этого некоторые электропоезда не курсировали на Харьков. Пользоваться автобусами сегодня призвал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, поезд, укрзалізниця, харьковщина, электрички;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 16:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине специалисты «Укрзалізниці» частично восстановили железнодорожное полотно, поврежденное в результате вражеских обстрелов в ночь на 7 октября.".