Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 7 та 8 жовтня.

«У другій половині дня 7 жовтня зі збереженням вночі та вранці 8 жовтня по області та по місту очікується гроза, пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.