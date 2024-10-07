Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 7 та 8 жовтня.
«У другій половині дня 7 жовтня зі збереженням вночі та вранці 8 жовтня по області та по місту очікується гроза, пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 7 та 8 жовтня.".