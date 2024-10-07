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Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу

Общество 13:38   07.10.2024
Виктория Яковенко
Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 октября.

«Во второй половине дня 7 октября с сохранением ночью и утром 8 октября по области и по городу ожидается гроза, порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 октября.".