Стало известно, когда Харьков и область накроет непогода: ожидают грозу
Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 октября.
«Во второй половине дня 7 октября с сохранением ночью и утром 8 октября по области и по городу ожидается гроза, порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, гроза, непогода, область, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 октября.".