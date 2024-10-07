Бьют по гражданским: россияне применяют химическое оружие на Харьковщине

Об использовании РФ химического оружия на Харьковщине рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

На территориях, где ведутся активные боевые действия, враг использует любые виды оружия. При этом, россияне нередко задействуют и то, которое запрещено международным правом и конвенциями. Отвечая на вопрос ведущей нацмарафона о применении врагом химического оружия против гражданских в Харьковской области, начальник ХОВА подтвердил такие факты.

«К примеру, есть три населенных пункта на Купянском направлении, где уже ведутся активные боевые действия. Там находятся несколько десятков человек, которые отказываются уезжать. Конечно, они страдают от этих атак. Что касается населенных пунктов вглубь наших территорий, к счастью, мы таких случаев не фиксировали, однако должны быть готовы ко всему», – сказал Синегубов.

Кроме того, оккупанты все чаще применяют против гражданских FPV-дроны.

«Враг более циничный, он бьет по остановкам, где находятся исключительно гражданские люди, дети и такой пример мы имели вчера по городу Купянску. Несколько человек в результате попадания такого FPV-дрона были травмированы. Харьковщина под такими обстрелами постоянно. Север – Богодуховский район, Харьковский район, Изюмское направление. То есть такие факты мы имеем постоянно. Также КАБы били по приграничью нашей территории на севере. Это снова Харьковский район, это Липецкое направление, Волчанское направление. Ну, и конечно Купянское направление и Изюмское – там тоже враг бьет по тем территориям, где ведутся активные боевые действия и по гражданской инфраструктуре – пытается разрушить транспортную инфраструктуру, мостовые переправы», – добавил начальник ХОВА.