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Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове: цифры

Общество 14:08   07.10.2024
Виктория Яковенко
Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове: цифры

Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 823 жителей. Госпитализированных не было.

Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Харькове. За неделю с 26 сентября по 2 октября в городе заболели 97 человек, для сравнения – с 19 по 25 августа было 104 лабораторно подтвержденных случая, сообщили в Харьковском горсовете.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета является вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 823 жителей. Госпитализированных не было.".