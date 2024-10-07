Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове: цифры

Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 823 жителей. Госпитализированных не было.

Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Харькове. За неделю с 26 сентября по 2 октября в городе заболели 97 человек, для сравнения – с 19 по 25 августа было 104 лабораторно подтвержденных случая, сообщили в Харьковском горсовете.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета является вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», — добавили в мэрии.