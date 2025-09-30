Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых

Специалисты напомнили, что хозяева должны ежегодно вакцинировать кошек и собак от бешенства и других болезней, которые опасны для людей и животных.

По данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, сделать прививку в октябре можно будет по следующим адресам:

Основянский и Слободской районы:

ул. Мицкевича — с 9:00 до 11:00 4 октября;

ул. Михаила Вербицкого — с 9:00 до 11:00 11 октября;

ул. Шопена — с 9:00 до 11:00 18 октября;

ул. Павла Шубинского — с 9:00 до 11:00 25 октября;

Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №2 (ул. Николая Кравченко, 19) — с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Индустриальный и Немышлянский районы:

ул. Юность (перекресток ул. Зубарева) — с 14:00 до 15:00 1 октября;

ул. Танковая (перекресток пр. Тракторостроителей) — с 16:00 до 17:00 2 октября;

ул. Механизаторов (остановка автобуса №224) — с 14:00 до 15:00 3 октября;

ул. Единства (перекресток пер. Капусник) — с 14:00 до 15:00 8 октября;

ул. Седьмой Гвардейской Армии — с 16:00 до 17:00 9 октября;

ул. Молодежная (перекресток ул. Архитектора Алешина) — с 14:00 до 15:00 10 октября;

проезд Хорватский — с 14:00 до 15:00 15 октября;

ул. Александра Гурова — с 16:00 до 17:00 16 октября;

ул. Роганская (перекресток бул. Ивана Каркача) — с 14:00 до 15:00 17 октября;

Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №3 (ул. Брюссельская, 1) — с 9:00 до 14:00 пн-пт.

Киевский, Шевченковский и Салтовский районы:

ул. Трудовая — с 14:00 до 16:00 1 октября;

ул. Карякинская — с 14:00 до 16:00 3 октября;

пер. Челебиевский — с 13:00 до 15:00 7 октября;

ул. Автотракторная — с 11:00 до 13:00 7 октября;

ул. Семиградская — с 14:00 до 16:00 9 октября;

ул. Очаковская — с 11:00 до 13:00 14 октября;

ул. Джанкойская — с 13:00 до 15:00 15 октября;

ул. Доброчинцев — с 11:00 до 13:00 22 октября;

Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №4 (ул. Максима Рыльского, 1) — с 10:00 до 16:00 пн-пт.

«В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую ветеринарную больницу. Вакцина против бешенства является бесплатной. Стоимость справки о прививке с 1 января 2025 года составляет 11 грн 05 копеек», – передают в пресс-службе мэрии.