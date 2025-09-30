Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
Фото: ХГС
Специалисты напомнили, что хозяева должны ежегодно вакцинировать кошек и собак от бешенства и других болезней, которые опасны для людей и животных.
По данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, сделать прививку в октябре можно будет по следующим адресам:
Основянский и Слободской районы:
- ул. Мицкевича — с 9:00 до 11:00 4 октября;
- ул. Михаила Вербицкого — с 9:00 до 11:00 11 октября;
- ул. Шопена — с 9:00 до 11:00 18 октября;
- ул. Павла Шубинского — с 9:00 до 11:00 25 октября;
- Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №2 (ул. Николая Кравченко, 19) — с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Индустриальный и Немышлянский районы:
- ул. Юность (перекресток ул. Зубарева) — с 14:00 до 15:00 1 октября;
- ул. Танковая (перекресток пр. Тракторостроителей) — с 16:00 до 17:00 2 октября;
- ул. Механизаторов (остановка автобуса №224) — с 14:00 до 15:00 3 октября;
- ул. Единства (перекресток пер. Капусник) — с 14:00 до 15:00 8 октября;
- ул. Седьмой Гвардейской Армии — с 16:00 до 17:00 9 октября;
- ул. Молодежная (перекресток ул. Архитектора Алешина) — с 14:00 до 15:00 10 октября;
- проезд Хорватский — с 14:00 до 15:00 15 октября;
- ул. Александра Гурова — с 16:00 до 17:00 16 октября;
- ул. Роганская (перекресток бул. Ивана Каркача) — с 14:00 до 15:00 17 октября;
- Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №3 (ул. Брюссельская, 1) — с 9:00 до 14:00 пн-пт.
Киевский, Шевченковский и Салтовский районы:
- ул. Трудовая — с 14:00 до 16:00 1 октября;
- ул. Карякинская — с 14:00 до 16:00 3 октября;
- пер. Челебиевский — с 13:00 до 15:00 7 октября;
- ул. Автотракторная — с 11:00 до 13:00 7 октября;
- ул. Семиградская — с 14:00 до 16:00 9 октября;
- ул. Очаковская — с 11:00 до 13:00 14 октября;
- ул. Джанкойская — с 13:00 до 15:00 15 октября;
- ул. Доброчинцев — с 11:00 до 13:00 22 октября;
- Государственная больница ветеринарной медицины г. Харькова №4 (ул. Максима Рыльского, 1) — с 10:00 до 16:00 пн-пт.
«В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы владельцы животных могут обратиться в любую участковую ветеринарную больницу. Вакцина против бешенства является бесплатной. Стоимость справки о прививке с 1 января 2025 года составляет 11 грн 05 копеек», – передают в пресс-службе мэрии.
Читайте также: Умершие от COVID-19 в этом году на Харьковщине не были привиты – эпидемиолог
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты напомнили, что хозяева должны ежегодно вакцинировать кошек и собак от бешенства и других болезней, которые опасны для людей и животных. ".