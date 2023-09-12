Live
  • Вт 12.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

На Харьковщине разбросают вакцины от бешенства для диких животных

Общество 08:12   12.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине разбросают вакцины от бешенства для диких животных Фото: ГУ Госпродпотребслужбы

О проведении осенней кампании иммунизации от бешенства предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Кампанию проведут в третьей декаде сентября — начале октября. В лесах и охотничьих угодьях разбросают приманки для диких животных, содержащие вакцину от бешенства.

«Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Приманки не опасны для животных и людей. Распределять их будут на площади более 11,5 тысячи квадратных километров.

«Речь идет о территориях: Красноградского района, Лозовского района, части Богодуховского района (кроме Золочевской громады), части Харьковского района (только на территории Нововодолажской громады), части Чугуевского района (только на территории Змиевской громады)», — проинформировали в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы.

Читайте также: В Харькове делают бесплатные прививки против бешенства домашним животным

Жителей области, которые обнаружат приманки, просят не брать их в руки и не переносить с тех мест, где приманки находятся.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)
ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)
12.09.2023, 07:46
Синегубов сообщил о последствиях трех обстрелов Харьковщины
Синегубов сообщил о последствиях трех обстрелов Харьковщины
12.09.2023, 08:25
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 сентября: какой праздник и день в истории
12.09.2023, 06:00
У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова
У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова
11.09.2023, 15:19
Пограничники РФ жалуются, боятся рейдов, в том числе с Харьковщины: анализ ISW
Пограничники РФ жалуются, боятся рейдов, в том числе с Харьковщины: анализ ISW
12.09.2023, 07:27
В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину
В Харькове нашли живым потерявшегося 90-летнего мужчину
12.09.2023, 08:52

Новости по теме:

17:19
В Харькове делают бесплатные прививки против бешенства домашним животным
13:52
На Харьковщине бешеный кот покусал ребенка
21:06
Чтобы нашли дом: котов и собак из приюта вывозят в харьковский сад Шевченко
14:03
10,5 тысячи спасенных жизней: как харьковчане вывозят животных из военного ада
12:15
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине разбросают вакцины от бешенства для диких животных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проведении осенней кампании иммунизации от бешенства предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области".