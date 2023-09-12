На Харьковщине разбросают вакцины от бешенства для диких животных

О проведении осенней кампании иммунизации от бешенства предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Кампанию проведут в третьей декаде сентября — начале октября. В лесах и охотничьих угодьях разбросают приманки для диких животных, содержащие вакцину от бешенства.

«Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Приманки не опасны для животных и людей. Распределять их будут на площади более 11,5 тысячи квадратных километров.

«Речь идет о территориях: Красноградского района, Лозовского района, части Богодуховского района (кроме Золочевской громады), части Харьковского района (только на территории Нововодолажской громады), части Чугуевского района (только на территории Змиевской громады)», — проинформировали в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы.

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Жителей области, которые обнаружат приманки, просят не брать их в руки и не переносить с тех мест, где приманки находятся.