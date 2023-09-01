В Харькове делают бесплатные прививки против бешенства домашним животным

Жители частного сектора смогут сделать бесплатную профилактическую прививку домашним животным против бешенства в течение следующей недели, с 4 по 10 сентября.

Подворный обход проведут специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины.

Вакцина — бесплатная, а стоимость справки о прививке, выдаваемой ветеринарным врачом, составляет 9,8 грн. График обходов доступен по ссылке

Владельцев животных просят обеспечить надлежащие условия для прививки. В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы граждане могут обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины по адресам: ул. Золочевская, 8-б, (067) 796-14-59; ул. Фонвизина, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; ул. Кемеровская, 1, (067) 733-99-18; ул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

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