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У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам

Суспільство 17:19   01.09.2023
Оксана Якушко
У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам
Мешканці приватного сектору зможуть зробити безкоштовне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 4 по 10 вересня.
Подвірний обхід проведуть фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Вакцина – безкоштовна, а вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становить 9,8 грн. Графік обходів доступний за посиланням.

Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У випадку неможливості проведення вакцинації в зазначені години громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 17:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці приватного сектору зможуть зробити безкоштовне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 4 по 10 вересня.".