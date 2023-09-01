У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам
Мешканці приватного сектору зможуть зробити безкоштовне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 4 по 10 вересня.
Подвірний обхід проведуть фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.
Вакцина – безкоштовна, а вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становить 9,8 грн. Графік обходів доступний за посиланням.
Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У випадку неможливості проведення вакцинації в зазначені години громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.
Читайте також: На Харківщині скажений кіт покусав дитину
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 17:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці приватного сектору зможуть зробити безкоштовне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 4 по 10 вересня.".