На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин

Про проведення осінньої кампанії імунізації від сказу попередили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Кампанію проведуть у третій декаді вересня – на початку жовтня. У лісах та мисливських угіддях розкидають приманки для диких тварин, що містять вакцину від сказу.

“Приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу”, — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Приманки не є небезпечними для тварин і людей. Розподілятимуть їх на площі понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів.

“Йдеться про території: Красноградського району, Лозівського району, частини Богодухівського району (крім Золочівської громади), частини Харківського району (тільки на території Нововодолазької громади), частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади)”, – поінформували в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби.

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Мешканців області, які виявлять приманки, просять не брати їх у руки та не переносити з тих місць, де приманки перебувають.