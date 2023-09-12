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На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин

Суспільство 08:12   12.09.2023
Оксана Горун
На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин

Про проведення осінньої кампанії імунізації від сказу попередили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Кампанію проведуть у третій декаді вересня – на початку жовтня. У лісах та мисливських угіддях розкидають приманки для диких тварин, що містять вакцину від сказу.

“Приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу”, — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Приманки не є небезпечними для тварин і людей. Розподілятимуть їх на площі понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів.

“Йдеться про території: Красноградського району, Лозівського району, частини Богодухівського району (крім Золочівської громади), частини Харківського району (тільки на території Нововодолазької громади), частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади)”, – поінформували в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби.

Читайте також: У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам

Мешканців області, які виявлять приманки, просять не брати їх у руки та не переносити з тих місць, де приманки перебувають.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проведення осінньої кампанії імунізації від сказу попередили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області".