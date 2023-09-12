На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин
Про проведення осінньої кампанії імунізації від сказу попередили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Кампанію проведуть у третій декаді вересня – на початку жовтня. У лісах та мисливських угіддях розкидають приманки для диких тварин, що містять вакцину від сказу.
“Приманка безпечна для людей і тварин; має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу”, — зазначили в Держпродспоживслужбі.
Приманки не є небезпечними для тварин і людей. Розподілятимуть їх на площі понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів.
“Йдеться про території: Красноградського району, Лозівського району, частини Богодухівського району (крім Золочівської громади), частини Харківського району (тільки на території Нововодолазької громади), частини Чугуївського району (тільки на території Зміївської громади)”, – поінформували в повідомленні ГУ Держпродспоживслужби.
Читайте також: У Харкові роблять безкоштовні щеплення проти сказу домашнім тваринам
Мешканців області, які виявлять приманки, просять не брати їх у руки та не переносити з тих місць, де приманки перебувають.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині розкидають вакцини від сказу для диких тварин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проведення осінньої кампанії імунізації від сказу попередили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області".