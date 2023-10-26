52 случая заражения бешенством домашних животных от диких есть на Харьковщине

В Харьковской области прошла кампания вакцинации диких животных от бешенства, сообщила ХОВА.

«В целях профилактики бешенства у диких животных на территориях Красноградского, Лозовского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов прошла кампания по разложению приманок с вакциной. Всего специалисты разбросали более 287,5 тысяч приманок на общей площади 11,5 тысяч квадратных километров. Такие меры должны изменить ситуацию», – отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

В результате боевых действий и невозможности проводить охотничью деятельность во время военного положения на Харьковщине увеличилось количество красных лис. По предварительным подсчетам, их численность насчитывает почти 3900 голов. То есть в некоторых районах области популяция лис больше в 3-6 раз.