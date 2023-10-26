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52 случая заражения бешенством домашних животных от диких есть на Харьковщине

Общество 22:18   26.10.2023
Оксана Якушко
52 случая заражения бешенством домашних животных от диких есть на Харьковщине Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В Харьковской области прошла кампания вакцинации диких животных от бешенства, сообщила ХОВА.

«В целях профилактики бешенства у диких животных на территориях Красноградского, Лозовского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов прошла кампания по разложению приманок с вакциной. Всего специалисты разбросали более 287,5 тысяч приманок на общей площади 11,5 тысяч квадратных километров. Такие меры должны изменить ситуацию», – отметил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

В результате боевых действий и невозможности проводить охотничью деятельность во время военного положения на Харьковщине увеличилось количество красных лис. По предварительным подсчетам, их численность насчитывает почти 3900 голов. То есть в некоторых районах области популяция лис больше в 3-6 раз.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 22:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области прошла кампания вакцинации диких животных от бешенства, сообщила ХОВА.".