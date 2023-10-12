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Карантин на Богодуховщине: уличная кошка ворвалась во двор и напала на женщину

Происшествия 22:05   12.10.2023
Елена Нагорная
Карантин на Богодуховщине: уличная кошка ворвалась во двор и напала на женщину Фото: flickr.com

В поселке Старый Мерчик Богодуховского района Харьковской области 7 октября бездомная кошка забежала на территорию домовладения и напала на хозяйку и собаку. В лаборатории подтвердили, что у мурки было бешенство.

В связи с этим с 11 октября в Старом Мерчике введен карантин, а угрожающей зоной определены поселки Газовое, Привокзальное и село Доброполье с прилегающими лесами и полями, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства предусматривает учет и иммунизацию против этой инфекции собак, кошек и склонных к заболеванию домашних животных в указанных населенных пунктах. Больных и подозрительных животных постановили умерщвлять, а тела сжигать.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 22:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Старый Мерчик Богодуховского района Харьковской области 7 октября бездомная кошка забежала на территорию домовладения и напала на хозяйку и собаку. В лаборатории подтвердили, что у мурки было бешенство.".