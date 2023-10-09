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Бешенство атакует Чугуевщину: там зарегистрировали новые четыре случая

Общество 14:59   09.10.2023
Виктория Яковенко
Бешенство атакует Чугуевщину: там зарегистрировали новые четыре случая Фото: ГУ ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

В Чугуевском районе на Харьковщине зафиксировали 4 случая бешенства животных: в селе Тарановка болезнь обнаружили у бездомного кота, в селе Граково — бешенство собаки, в поселке Малиновка и селе Лебяжье — бешенство кошек.

Об этом сообщили в ГУ  Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В частности, в селе Тарановка 1 октября во двор мужчины зашел бездомный кот, который вел себя агрессивно. При попытке выгнать его с территории дома животное покусало жителя. Утром кота нашли мертвым. Специалисты исследовали его тело и подтвердили диагноз «бешенство». В связи с этим карантин был введен в селе Тарановка.

В селе Граково 9 сентября во двор дома зашла лиса и покусала собаку. 2 октября животное умерло, у него подтвердили бешенство. В селе ввели карантин.

А в поселке Малиновка и селе Лебяжье обнаружили бешенство кошек. В первом случае на людей напало бездомное животное, в другом — кошка пришла домой с ранами, покусала хозяйку и через некоторое время умерла. В населённых пунктах объявили карантин.

По данным специалистов, всего с начала года на территории Чугуевского района зафиксировали уже 9 случаев бешенства животных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 14:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине зафиксировали 4 случая бешенства животных: в селе Тарановка болезнь обнаружили у бездомного кота, в селе Граково — бешенство собаки, в поселке Малиновка и селе Лебяжье — бешенство кошек.".