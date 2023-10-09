Бешенство атакует Чугуевщину: там зарегистрировали новые четыре случая
В Чугуевском районе на Харьковщине зафиксировали 4 случая бешенства животных: в селе Тарановка болезнь обнаружили у бездомного кота, в селе Граково — бешенство собаки, в поселке Малиновка и селе Лебяжье — бешенство кошек.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. В частности, в селе Тарановка 1 октября во двор мужчины зашел бездомный кот, который вел себя агрессивно. При попытке выгнать его с территории дома животное покусало жителя. Утром кота нашли мертвым. Специалисты исследовали его тело и подтвердили диагноз «бешенство». В связи с этим карантин был введен в селе Тарановка.
В селе Граково 9 сентября во двор дома зашла лиса и покусала собаку. 2 октября животное умерло, у него подтвердили бешенство. В селе ввели карантин.
А в поселке Малиновка и селе Лебяжье обнаружили бешенство кошек. В первом случае на людей напало бездомное животное, в другом — кошка пришла домой с ранами, покусала хозяйку и через некоторое время умерла. В населённых пунктах объявили карантин.
По данным специалистов, всего с начала года на территории Чугуевского района зафиксировали уже 9 случаев бешенства животных.
Читайте также: Бешенство атакует Харьковщину: новые случаи фиксируют каждые несколько суток
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бешенство атакует Чугуевщину: там зарегистрировали новые четыре случая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине зафиксировали 4 случая бешенства животных: в селе Тарановка болезнь обнаружили у бездомного кота, в селе Граково — бешенство собаки, в поселке Малиновка и селе Лебяжье — бешенство кошек.".