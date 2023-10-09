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Сказ атакує Чугуївщину: там зареєстрували нові чотири випадки

Суспільство 14:59   09.10.2023
Вікторія Яковенко
Сказ атакує Чугуївщину: там зареєстрували нові чотири випадки Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

У Чугуївському районі на Харківщині зафіксували 4 випадки сказу тварин: у селі Таранівка хворобу виявили у безпритульного кота, у селі Гракове – сказ собаки, у селищі Малинівка та селі Леб’яже – сказ котів.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Зокрема, у селі Таранівка 1 жовтня на подвір’я чоловіка зайшов безпритульний кіт, який поводився агресивно. При спробі вигнати його з території будинку тварина покусала жителя. Вранці кота знайшли мертвим. Фахівці дослідили його тіло та підтвердили діагноз «сказ». У зв’язку з цим карантин ввели в селі Таранівка.

У селі Гракове 9 вересня на подвір’я будинку зайшла лисиця та покусала собаку. 2 жовтня тварина померла, у неї підтвердили сказ. У селі ввели карантин.

А у селищі Малинівка та селі Леб’яже виявили сказ котів. В першому випадку на людей напала безпритульна тварина, в іншому – кішка прийшла додому з ранами, покусала господарку та через деякий час померла. У населених пунктах оголосили карантин.

За даними спеціалістів, загалом від початку року на території Чугуївського району зафіксовано вже 9 випадків сказу тварин.

Читайте також: Сказ атакує Харківщину: нові випадки реєструють кожні кілька діб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 14:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині зафіксували 4 випадки сказу тварин: у селі Таранівка хворобу виявили у безпритульного кота, у селі Гракове – сказ собаки, у селищі Малинівка та селі Леб’яже – сказ котів.".