Карантин на Богодухівщині: вулична кішка забігла на подвір’я і напала на жінку
У селищі Старий Мерчик Богодухівського району Харківської області 7 жовтня безпритульна кішка забігла на територію домоволодіння та напала на господиню та собаку. У лабораторії підтвердили, що в мурки був сказ.
У зв’язку з цим з 11 жовтня у Старому Мерчику запроваджено карантин, а загрозливою зоною визначені селища Газове, Привокзальне та село Добропілля з прилеглими лісами та полями, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Комплексний план заходів щодо ліквідації сказу передбачає облік та імунізацію проти цієї інфекції собак, кішок та схильних до захворювання свійських тварин у зазначених населених пунктах. Хворих та підозрілих тварин ухвалили умертвляти, а тіла спалювати.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Старий Мерчик Богодухівського району Харківської області 7 жовтня безпритульна кішка забігла на територію домоволодіння та напала на господиню та собаку. У лабораторії підтвердили, що в мурки був сказ.".