52 випадки зараження сказом свійських тварин від диких є на Харківщині

У Харківській області відбулася кампанія вакцинації диких тварин від сказу, повідомила ХОВА.

«З метою профілактики сказу у диких тварин на територіях Красноградського, Лозівського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів пройшла кампанія з розкладання приманок з вакциною. Загалом фахівці розкидали більш як 287,5 тисячі приманок на загальній площі 11,5 тисячі квадратних кілометрів. Такі заходи мають змінити ситуацію», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Внаслідок бойових дій та неможливості проводити мисливську діяльність під час воєнного стану на Харківщині збільшилася кількість червоних лисиць. За попередніми підрахунками їх чисельність налічує майже 3900 голів.