На Харьковщине разбросают приманки с вакциной для животных: безопасны ли они
В регионе начинается кампания по иммунизации диких животных против бешенства, предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Кампанию проведут с 14 по 25 апреля. В лесах и охотничьих угодьях разбрасывают соответствующие приманки для диких животных, содержащих вакцину от бешенства.
«Распределение приманок с вакциной будет происходить наземным методом на площади 15 301,77 км2 лесных и охотничьих угодий Харьковской области», — рассказали специалисты.
Распределение приманок с вакциной будет производиться:
🔹 с 14.04 по 16.04 – на территории Богодуховского и Харьковского районов;
🔹 с 16.04 по 19.04 – на территории Берестинского района;
🔹 с 21.04 по 23.04 – на территории Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского районов;
🔹 с 23.04 по 26.04 – на территории Изюмского и Лозовского районов.
Приманки безопасны для животных и людей, объяснили специалисты. Они имеют вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства.
Жителей области, которые обнаружат приманки, просят не брать их в руки и не переносить.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, вакцина, госпродпотребслужба, дикие животные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионе начинается кампания по иммунизации диких животных против бешенства, предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".