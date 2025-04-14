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На Харьковщине разбросают приманки с вакциной для животных: безопасны ли они

Общество 16:13   14.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине разбросают приманки с вакциной для животных: безопасны ли они Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В регионе начинается кампания по иммунизации диких животных против бешенства, предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Кампанию проведут с 14 по 25 апреля. В лесах и охотничьих угодьях разбрасывают соответствующие приманки для диких животных, содержащих вакцину от бешенства.

вакцины от бешенства на Харьковщине
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

«Распределение приманок с вакциной будет происходить наземным методом на площади 15 301,77 км2 лесных и охотничьих угодий Харьковской области», — рассказали специалисты.

Распределение приманок с вакциной будет производиться:

🔹 с 14.04 по 16.04 – на территории Богодуховского и Харьковского районов;

🔹 с 16.04 по 19.04 – на территории Берестинского района;

🔹 с 21.04 по 23.04 – на территории Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского районов;

🔹 с 23.04 по 26.04 – на территории Изюмского и Лозовского районов.

Приманки безопасны для животных и людей, объяснили специалисты. Они имеют вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Жителей области, которые обнаружат приманки, просят не брать их в руки и не переносить.

вакцины от бешенства на Харьковщине
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионе начинается кампания по иммунизации диких животных против бешенства, предупредили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".