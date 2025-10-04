РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп’янськом – огляд фронту

Російські фанати війни не розуміють, «а их-то за что». Пропаганда намагається видати удари КАБами по Харкову за «ответку» на прильоти по ТЕЦ у Бєлгороді. Росіяни ніби забули, що це вони три роки поспіль били ракетами по українській енергетиці в надії влаштувати блекаут. Про обмін ударами, позицію Зеленського, «прильоти» в Харкові та бої в Куп’янську – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Відносно низька активність ворога зберігається на фронті на Харківщині другий тиждень поспіль. Генштаб ЗСУ інформував у середньому про десяток боїв на двох напрямках за добу. Аналітики проєкту Deep State також не вносили змін на мапу. При цьому відзначали, що російських окупантів фіксують у різних локаціях Куп’янська – не тільки на півночі й у центрі, але навіть і на південних околицях. Це поодинокі загарбники, перевдягнуті в цивільне. Саме місто закрили на в’їзд для всіх, окрім воїнів Сил оборони. Проте на території залишається кількасот місцевих жителів, які раніше відмовилися евакуюватися. У військових адміністраціях запевняють: триває контрдиверсійна операція. Її деталі поки що не розголошують. Відсутність відчутних успіхів на фронті росіяни традиційно компенсували терором проти цивільних.

Хвиля терору

“Горить зараз ринок у місті Харкові. Дуже багато людей опинилися буквально без нічого, вщент згоріли їхні павільйони торгівельні. Крім цього, один приватний будинок вщент зруйнований. Дуже багато будинків приватних постраждали, вибиті вікна в багатоповерхівках. Крім цього, постраждали входи в метрополітен. Дуже багато розтрощених автівок. Також постраждав кооператив, в якому знаходились автівки”, – зазначав мер Ігор Терехов.

“Вечір розпочався тим, що ворог атакував Холодногірський район відповідно п’ятьма “шахедами” по виключно цивільній інфраструктурі. Вночі були ракетні удари. Всього було три, попередньо, “Іскандери” по передмістю міста Харкова. Це енергетичні наші об’єкти. Плюс по області ще два “Іскандери”. Знов ж таки, це енергетичні об’єкти. Після того ворог атакував керованими авіабомбами Київський та, відповідно, Салтівський райони”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Харків переживає чергове загострення російського терору. Після відносного затишшя у вересні перед початком опалювального сезону росіяни намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Цю тактику ворог вперше застосував три роки тому – десятого жовтня дві тисячі двадцять другого. Тоді це також стало реакцією російського командування та політичного керівництва на невдачі на фронті. А саме – втечу окупантів із Харківщини під тиском контрнаступу ЗСУ. У жовтні дві тисячі двадцять другого за одну добу російська армія запустила по Україні вісімдесят чотири крилаті ракети та двадцять чотири «шахеди». Сучасних комплексів ППО в країні було набагато менше, ніж зараз, тож вдалося збити лише половину цих цілей. Інші досягли мети. Президент Володимир Зеленський повідомляв: загалом пошкоджені двадцять вісім об’єктів енергетичної інфраструктури. Під час тієї атаки загинули двадцять три людини, понад сто отримали поранення. Харків та область десятого жовтня двадцять другого атакували дев’ятьма ракетами С-300. Цілили також по енергетиці. У місті частково зникло світло, зупинився метрополітен та електротранспорт. Усе вдалося відновити вже наступного дня. Проте масовані атаки тривали всі подальші роки. Навесні дві тисячі двадцять четвертого після серії прицільних ударів по ТЕЦ Харків залишився повністю без власної генерації електроенергії. Із цього моменту в місті почали будувати енергетичний острів і децентралізовувавти енергозабезпечення. І зима минула без комунальних катастроф. За два тижні до початку нового опалювального сезону робота триває – під звуки вибухів.

“Дуже серйозно відчуваємо ці руйнації, пошкодження енергетичної інфраструктури. Так, ми робимо разом з Харковобленерго, з нашими комунальними підприємствами все можливе для того, щоб люди не відчували цього, але ж були певні перебої й були відключення у нас. Крім цього, дійсно ми працюємо, працюємо практично цілодобово для того, щоб заживлювати місто”, – повідомив Терехов.

А що сталося?

Від самого початку масованих атак на українську енергетику російські пропагандисти підбадьорювали своїх військових чинити ще більше воєнних злочинів. Усі обстріли України загалом та Харкова зокрема на росТВ супроводжували закликами «заморозити Україну», влаштувати блекаут і взагалі «зносити міста квартал за кварталом».

“Я вообще террорист. Я вообще сказал бы: значит так, три дня, всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. И если это не будет сделано – сносим квартал за кварталом”, – погрожував російський пропагандист Володимир Соловйов.

Проте із розвитком українських далекобійних дронів і отриманням дозволу на удари американською зброєю по території РФ риторика на російському ТБ дещо урізноманітнилася.

“Где вы видели улучшение ситуации? Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить? При том не первый раз, и когда появляются благостные сообщения о том, что «сбили, но обломки», но сбивайте тогда в другом месте, чтобы обломки не долетали”, – бідкався Соловйов.

Російські пропагандисти, коментатори та боти в соцмережах і телеграмі активно просувають наративи про «удари у відповідь». По Києву – за російські НПЗ, по Харкову – за ТЕЦ у Бєлгороді, по українських цивільних – за невдачі російських військових. Загальним тлом лунає нещире нерозуміння «а нас то за что». Відновити причинно-наслідкові зв’язки російським пропагандистам нещодавно допоміг президент України Володимир Зеленський.

“По-перше, ми ніколи не атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Росії. Ми завжди відповідали на їхні атаки по об’єктам інфраструктури України. Причому, приблизно рік тому в нас не було спроможностей відповідати. І тоді, як ви пам’ятаєте, що вони зробили, вони спричинили і блекаути в Україні, багато жахливих подій. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді”, – сказав голова держави.

Купʼянськ закрили: йдуть бої

Попри статистичне зниження інтенсивності боїв на фронті, на Харківщині залишаються ділянки, де особливо гаряче. Це в першу чергу Вовчанськ і Куп’янськ. У Вовчанську, що повністю перетворився на руїни, лінія фронту суттєво не змінюється вже близько року. Тут немає цивільних, так само як і вцілілих будівель. Окупанти переховуються у підвалах і залишках підземних комунікацій. Їх вишукують українські дрони. Ситуація в Куп’янську – геть інша. Попри те, що місто зазнало значних руйнацій, воно не стерте в пил. Щобільше – там залишаються, за різними оцінками, до восьми сотень цивільних мешканців. Така ситуація, по-перше, дозволяє окупантам плутати оборонців, видаючи себе за місцевих. А по-друге – накопичуватися у відносно вцілілих будівлях.

“Ворог зміг затягнутися в місто, перевдягнутися в цивільне, в чому їм допомагають місцеві мешканці. Фіксація ворога, зокрема, зараз відбувається як і в центрі населеного пункту, так і в районі мікрорайону міста Ювілейний. Вони намагаються пробратися туди, іноді навіть з’являються вже на самих південних околицях Куп’янська. Така фіксація, це якісь вже заблукавші, скажімо так, московити, які раптово там опинилися, але ця фіксація є. Поки що не у великій кількості. Їх там одразу знищують. Але сама важкість цієї ситуації, що їх уже по місту багато, їх необхідно шукати – як і серед цивільного населення, так і серед їхніх військових дій. На жаль, в північній частині міста вони змогли дуже добре закріпитися”, – повідомив співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.

Наразі Куп’янськ закрили на в’їзд для цивільних і всіх служб – від волонтерів до ДСНС. Про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін. Місцевим, які такі зберуться евакуюватися, він рекомендував виходити пішки або ж звернутися по допомогу до українських військових. Хід бойових дій у Куп’янську влада коментує дуже обережно.

“Це важке питання. Там наразі триває військова операція, її проводять всі наші Сили оборони. Нам потрібно не заважати, не інформувати ворога. Тому що він, враховуючи ту чи іншу інформацію, може приймати оперативні рішення щодо застосування в тому числі резервів. Я скажу так: місто Куп’янськ знаходиться під контролем наших військових”, – прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.