“І підуть на Харків” – що розповідав Путін Трампу, поділився Зеленський 📹

Президент України під час спільної пресконференції з президенткою Данії Метте Фредріксен 2 жовтня розповів подробиці про хибну інформацію, яку надавав Трампу та його команді російський диктатор Путін.

“Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окупують нашу територію, що вони окупують нас. Що через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплять трохи не весь схід України. І далі підуть на Харків, Дніпро, а потім до Києва. Вони демонстрували якісь мапи, якісь дуже дивні схеми. Я бачив багато чого. І необхідно ці всі наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда“, – сказав Зеленський.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив: Україна робить все можливе, щоб США залишалися на її боці з політичного погляду. І наголосив: велику роль у цьому відіграє те, що відбувається на полі бою.

“Ми маємо демонструвати нашу сильну позицію, бо це має величезний вплив на те, що відбувається, зокрема і в Сполучених Штатах”, – сказав Володимир Зеленський.