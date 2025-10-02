«И пойдут на Харьков» — что рассказывал Путин Трампу, поделился Зеленский 📹
Президент Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Дании Метте Фредриксен 2 октября рассказал подробности о ложной информации, которую предоставлял Трампу и его команде российский диктатор Путин.
«Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют нашу территорию, что они оккупируют нас. Что через месяц они будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь восток Украины и пойдут на Харьков, Днепр, а затем — в Киев. Они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы. Я видел многое. И необходимо все эти нарративы разрушать. Именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда», — сказал Зеленский.
Он также отметил: Украина делает все возможное, чтобы США оставались на ее стороне с политической точки зрения. И подчеркнул: большую роль в этом играет происходящее на поле боя.
«Мы должны демонстрировать нашу сильную позицию, потому что это оказывает огромное влияние на происходящее, в том числе и в Соединенных Штатах», — сказал Владимир Зеленский.
