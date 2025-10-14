Харьков получил первые системы контроля радиационной безопасности – зачем
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии рассказали, что Харькову передали современное авто, а также специальное оборудование для контроля радиации.
Харьковскому городскому совету передали современный внедорожник, а также оборудование для контроля радиационной безопасности.
Все это город получил в рамках сотрудничества от благотворительного фонда «Poland Helps».
«Переданный автомобиль будет использоваться Департаментом чрезвычайных ситуаций в качестве оперативно-штабного — для выездов на места чрезвычайных происшествий, ликвидации их последствий и т.п.», – пишут в мэрии.
А первые системы контроля радиационной безопасности будут использовать для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
