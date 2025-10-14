Live
Харьков получил первые системы контроля радиационной безопасности – зачем

Общество 15:30   14.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков получил первые системы контроля радиационной безопасности – зачем Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что Харькову передали современное авто, а также специальное оборудование для контроля радиации. 

Харьковскому городскому совету передали современный внедорожник, а также оборудование для контроля радиационной безопасности.

Харьков получил оборудование от партнеров
Фото: ХГС

Все это город получил в рамках сотрудничества от благотворительного фонда «Poland Helps».

Харьков получил оборудование от партнеров
Фото: ХГС

«Переданный автомобиль будет использоваться Департаментом чрезвычайных ситуаций в качестве оперативно-штабного — для выездов на места чрезвычайных происшествий, ликвидации их последствий и т.п.», – пишут в мэрии.

А первые системы контроля радиационной безопасности будут использовать для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Харьков получил оборудование от партнеров
Фото: ХГС

Читайте также: Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город

Автор: Николь Костенко-Лагутина
