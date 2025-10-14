Live
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо

Суспільство 15:30   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що Харкову передали сучасне авто, а також спеціальне обладнання для контролю радіації. 

Харківській міській раді передали сучасний позашляховик, а також обладнання контролю радіаційної безпеки.

Харків отримав обладнання від партнерів
Все це місто отримало у межах співпраці від благодійного фонду «Poland Helps».

Харків отримав обладнання від партнерів
“Переданий автомобіль використовуватиметься Департаментом надзвичайних ситуацій як оперативно-штабний – для виїздів на місця надзвичайних подій, ліквідації їх наслідків тощо”, – пишуть у мерії.

А перші системи контролю радіаційної безпеки використовуватимуть для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Харків отримав обладнання від партнерів
Терехов: кожен шостий у Харкові – переселенець. Що поверне людей до міста

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
