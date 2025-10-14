Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії розповіли, що Харкову передали сучасне авто, а також спеціальне обладнання для контролю радіації.
Харківській міській раді передали сучасний позашляховик, а також обладнання контролю радіаційної безпеки.
Все це місто отримало у межах співпраці від благодійного фонду «Poland Helps».
“Переданий автомобіль використовуватиметься Департаментом надзвичайних ситуацій як оперативно-штабний – для виїздів на місця надзвичайних подій, ліквідації їх наслідків тощо”, – пишуть у мерії.
А перші системи контролю радіаційної безпеки використовуватимуть для запобігання надзвичайним ситуаціям.
