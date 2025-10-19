Синегубов рассказал про крайние меры при эвакуации на Харьковщине (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью МГ «Объектив» объяснил, почему нельзя просто «запаковать гражданских в автобусы» и вывезти, когда фронт приближается к населенному пункту.

Говоря об эвакуации, Синегубов сразу подчеркнул: это очень трудная тема.

«Потому что люди, к сожалению, не прислушиваются. Когда мы приступаем к эвакуации из населенных пунктов, часть людей остается до последнего», — отметил он.

Так было весной 2024 года с эвакуацией с севера Харьковской области (например, из населенных пунктов в районе Липцев). Так же трудно идет эвакуация из Купянска и с Купянского направления. Дошло до того, что вывозить людей из райцентра, где идут бои, уже не могут гражданские волонтеры.

«Гражданских мы привлекать для мероприятий эвакуации уже не можем, потому что враг обстреливает все – абсолютно все гражданские автомобили, гражданских прямо на улицах. И, конечно, это усложняет работу нашим военным. Когда они работают по самому городу и в самом городе по ликвидации диверсионно-разведывательных групп, то, конечно, остающиеся там гражданские люди им мешают. Потому что враг очень коварен. Мы уже не говорим даже о международных нормах, правилах и обычаях войны – о них враг забыл. Что они не могут переодеваться в гражданскую одежду и все остальное. Это не работает совершенно. И это, к сожалению, ставит под риск жизнь наших людей, наших военных, работающих по этим направлениям. Поэтому эвакуацию из города Купянска мы уже осуществляем через наших военных, Национальную полицию, СБУ», — сказал начальник ХОВА.

На вопрос, почему нельзя заранее принудительно вывозить всех гражданских (как делают с семьями с детьми), Синегубов ответил: «Потому что мы во время войны, самой большой войны со времен Второй мировой в Европе, сохранили функции демократии. У нас действует на территории нашей страны верховенство права… Нужно еще усовершенствовать законодательство об эвакуации. И эти проекты находятся на рассмотрении в Верховной Раде… Потому что это прямое ограничение прав и свобод людей – и на передвижение, в том числе. Однако действительно, когда идет война, речь идет о жизни, речь идет о национальной безопасности, целостности нашей страны. Тем не менее мы должны это делать. Однако должен быть четкий алгоритм действий: то, что мы можем делать – то, что мы не можем делать. И сейчас только так, с помощью Национальной полиции, наших военных, когда уже край, только тогда мы можем применять крайние меры по принудительной эвакуации«.

Также начальник ХОВА сообщил, какие социальные услуги предоставляют переселенцам на Харьковщине.

«У нас работает транзитный центр в Лозовой. Мы подставляем плечо соседним областям, в частности, Донецкой. Мы за довольно большой промежуток времени эвакуировали более 6000 человек. И ежесуточно через этот центр проходит до 200 человек. То есть мы принимаем людей, оформляем, собираем всю необходимую помощь для них – и дальше перенаправляем в другие территории, в места временного проживания», — отметил он.

Что касается переселенцев из населенных пунктов Харьковской области, то, помимо предоставления жилья в общежитиях и положенных выплат, для них в Харькове создали центр по образцу ЦНАПа. Он работает по принципу единого окна, где люди могут оформить необходимые документы и получить консультации по всем направлениям, в том числе касательно международной поддержки.