Синєгубов розповів про крайні заходи під час евакуації на Харківщині (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю МГ “Об’єктив” пояснив, чому не можна просто “запакувати цивільних в автобуси” та вивезти, коли фронт наближається до населеного пункту.

Говорячи про евакуацію, Синєгубов одразу наголосив: це дуже важка тема.

“Тому що люди, на жаль, не дослухаються. Коли ми розпочинаємо евакуацію з населених пунктів, частина людей залишається до останнього”, – зазначив він.

Так було навесні 2024 року з евакуацією з півночі Харківської області (наприклад, із населених пунктів у районі Липців). Так само важко йде евакуація з Куп’янська та з Куп’янського напрямку. Дійшло до того, що вивозити людей із райцентру, де точаться бої, вже не можуть цивільні волонтери.

“Цивільних ми залучати для заходів евакуації вже не можемо, тому що ворог обстрілює все – абсолютно всі цивільні автомобілі, цивільних просто на вулицях. І, звичайно, це ускладнює роботу нашим військовим. Коли вони працюють по самому місту та в самому місті щодо ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, то, звичайно, цивільні люди, які там залишаються, їм заважають. Тому що ворог дуже підступний. Ми вже не говоримо навіть про міжнародні норми, правила і звичаї війни – про них ворог забув. Що вони не можуть перевдягатися в цивільний одяг і все інше. Це не працює абсолютно. І це, на жаль, ставить під ризик життя наших людей, наших військових, які працюють на цих напрямках. Тому евакуацію з міста Куп’янськ ми вже здійснюємо через наших військових, Національну поліцію, СБУ. І далі їх вивозимо”, – сказав начальник ХОВА.

На запитання, чому не можна заздалегідь примусово вивозити всіх цивільних (як роблять із сім’ями з дітьми), Синєгубов відповів: “Тому що ми під час війни, найбільшої війни з часів Другої світової на теренах Європи, зберегли функції демократії. У нас діє на території нашої країни верховенство права… Потрібно ще вдосконалити законодавство щодо евакуації. І ці проєкти знаходяться на розгляді у Верховній Раді тощо… Бо це пряме обмеження прав і свобод людей – і на пересування в тому числі. Однак дійсно, коли йде війна, мова йде про життя, мова йде про національну безпеку, про цілісність нашої країни. Все ж таки, ми маємо це робити. Однак має бути чіткий алгоритм дій: те, що ми можемо робити, – те, що ми не можемо робити. І зараз лише так, за допомогою Національної поліції, наших військових, коли вже край, лише тоді ми можемо застосовувати крайні заходи для примусової евакуації“.

Також начальник ХОВА повідомив, які соціальні послуги надають переселенцям на Харківщині.

“У нас працює транзитний центр у Лозовій. Ми підставляємо плече сусіднім областям, зокрема Донецькій. Ми за досить великий проміжок часу евакуювали понад 6000 людей звідти. І щодоби через цей центр проходить до 200 людей. Тобто ми приймаємо людей, оформлюємо, збираємо всю необхідну допомогу для них – і далі перенаправляємо до інших територій, у місця тимчасового проживання”, – відзначив він.

Що стосується переселенців із населених пунктів Харківської області, то, крім надання житла в гуртожитках та належних виплат, для них у Харкові створили центр на зразок ЦНАПу. Він працює за принципом єдиного вікна, де люди можуть оформити необхідні документи та отримати консультації з усіх напрямків, у тому числі щодо міжнародної підтримки.