На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов

Происшествия 09:09   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 17 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал десять населенных пунктов Харьковской области.

«В г. Балаклея погибли два 70-летних и 57-летних мужчины, пострадали три 34-летних, 61-летний, 36-летний и 37-летний мужчины, 70-летняя женщина и девушки 12, 14, 15 и 17 лет. В Изюме пострадала 14-летняя девочка; в с. Лютовка Золочевской громады пострадал 38-летний мужчина; в с. Панютино Лозовской громады пострадала 31-летняя женщина; в с. Староверовка Шевченковской громады пострадала 52-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук погиб 70-летний мужчина; в с. Буряковка Великобурлукской громады пострадал 55-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что россияне ударили двумя БпЛА по Холодногорскому району Харькова.

Среди вооружения, которое «прилетело» по Харьковщине:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • три КАБ;
  • три ФАБ;
  • 15 БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждено остекление в многоэтажке, в Богодуховском районе – частный дом, две хозпостройки и авто.

«В Изюмском районе повреждены электросети (г. Изюм), 7 многоквартирных домов, 10 автомобилей (г. Балаклея); в Харьковском районе поврежден частный дом (сел. Слатино); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Лимановка); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Шевченково Первое)», – добавил Синегубов.

