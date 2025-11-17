На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов
Утром 17 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал десять населенных пунктов Харьковской области.
«В г. Балаклея погибли два 70-летних и 57-летних мужчины, пострадали три 34-летних, 61-летний, 36-летний и 37-летний мужчины, 70-летняя женщина и девушки 12, 14, 15 и 17 лет. В Изюме пострадала 14-летняя девочка; в с. Лютовка Золочевской громады пострадал 38-летний мужчина; в с. Панютино Лозовской громады пострадала 31-летняя женщина; в с. Староверовка Шевченковской громады пострадала 52-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук погиб 70-летний мужчина; в с. Буряковка Великобурлукской громады пострадал 55-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
Также он напомнил, что россияне ударили двумя БпЛА по Холодногорскому району Харькова.
Среди вооружения, которое «прилетело» по Харьковщине:
- две ракеты (тип устанавливается);
- три КАБ;
- три ФАБ;
- 15 БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждено остекление в многоэтажке, в Богодуховском районе – частный дом, две хозпостройки и авто.
«В Изюмском районе повреждены электросети (г. Изюм), 7 многоквартирных домов, 10 автомобилей (г. Балаклея); в Харьковском районе поврежден частный дом (сел. Слатино); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Лимановка); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Шевченково Первое)», – добавил Синегубов.
Читайте также: Трое погибших, есть раненые дети – россияне обстреляли Балаклею
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 09:09;