На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб
Утром 8 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 29 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском – зафиксировали восемь штурмов россиян около Купянска, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие:
Читайте также: Действительно ли продвинулись? Что известно ISW об атаках РФ на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 08:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине.".