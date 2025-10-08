На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб

Утром 8 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 29 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском – зафиксировали восемь штурмов россиян около Купянска, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5012 обстрелов, в том числе 168 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6159 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери ВС РФ на сегодняшний день следующие: