Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
О последствиях ударов по ТЭС ДТЭК стало известно утром 8 октября.
Так, по предварительной информации в результате обстрелов ранения получили двое энергетиков. Им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты уже приступили к устранению разрушенного.
«Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз», – добавили в сообщении.
Напомним, утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.
Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.
Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 09:25
