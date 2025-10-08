Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование

О последствиях ударов по ТЭС ДТЭК стало известно утром 8 октября.

Так, по предварительной информации в результате обстрелов ранения получили двое энергетиков. Им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты уже приступили к устранению разрушенного.

«Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз», – добавили в сообщении.

Напомним, утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.

Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.