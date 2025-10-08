Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование

Происшествия 09:25   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование Фото: ДТЭК

О последствиях ударов по ТЭС ДТЭК стало известно утром 8 октября. 

Так, по предварительной информации в результате обстрелов ранения получили двое энергетиков. Им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты уже приступили к устранению разрушенного.

«Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз», – добавили в сообщении.

Напомним, утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.

Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.

Читайте также: На севере опять напряженно: о 29 боях информирует Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 8 октября: что горело в регионе, город со светом
Новости Харькова — главное за 8 октября: что горело в регионе, город со светом
08.10.2025, 08:53
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
08.10.2025, 06:00
Действительно ли продвинулись? Что известно ISW об атаках РФ на Харьковщине
Действительно ли продвинулись? Что известно ISW об атаках РФ на Харьковщине
08.10.2025, 07:15
В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ
В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ
08.10.2025, 09:01
В Лозовской громаде ограничили движение мототранспорта – что запретили
В Лозовской громаде ограничили движение мототранспорта – что запретили
08.10.2025, 09:59

Новости по теме:

06.10.2025
Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹
06.10.2025
В Харькове из-за обстрелов не ходят некоторые троллейбусы: информация мэрии
05.10.2025
«Прилеты» в Белгороде: 5 октября в городе вновь пропало электричество (видео)
05.10.2025
Экстренные отключения света — Харьковоблэнерго заявило о фейке
03.10.2025
Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ударов по ТЭС ДТЭК стало известно утром 8 октября. ".