В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, все харьковчане уже со светом. Электроснабжение в городе частично пропало в результате атаки РФ.
Под вражескими обстрелами оказались девять населенных пунктов области.
«В результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады пострадал 55-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Вербовка Балаклейской громады пострадал 47-летний мужчина», – написал Синегубов.
За сутки по региону «прилетело»:
- КАБ;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
«В Купянском районе повреждены два частных дома (г. Купянск, с. Новоосиново), хозяйственное сооружение (с. Ивановка); в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Пески-Радьковские), автомобиль экстренной медицинской помощи (сел. Боровая)», – добавил начальник ХОВА.
Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.
Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 08:46
