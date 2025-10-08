Live
  • Ср 08.10.2025
В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ

Происшествия 08:46   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, все харьковчане уже со светом. Электроснабжение в городе частично пропало в результате атаки РФ.

Под вражескими обстрелами оказались девять населенных пунктов области.

«В результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады пострадал 55-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Вербовка Балаклейской громады пострадал 47-летний мужчина», – написал Синегубов.

За сутки по региону «прилетело»:

  • КАБ;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

«В Купянском районе повреждены два частных дома (г. Купянск, с. Новоосиново), хозяйственное сооружение (с. Ивановка); в Изюмском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Пески-Радьковские), автомобиль экстренной медицинской помощи (сел. Боровая)», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.

Читайте также: Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне

Автор: Николь Костенко-Лагутина
