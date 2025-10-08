У Харкові повністю відновили електрику після ударів РФ
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, усі харків’яни вже зі світлом. Електропостачання в місті частково зникло внаслідок атаки РФ.
Доповнено о 09:01. Про те, що фахівці заживили всіх абонентів у Харкові, повідомили у АТ “Харківобленерго”.
“Енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло”, – додали в обленерго.
08:53. Під ворожими обстрілами опинилися дев’ять населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік”, – написав Синєгубов.
За добу по регіону “прилетіло”:
- КАБ;
- три БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп’янськ, с. Новоосинове), господарчу споруду (с. Іванівка); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Піски-Радьківські), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова)“, – додав начальник ХОВА.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.
