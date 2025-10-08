Live
У Харкові повністю відновили електрику після ударів РФ

Події 09:01   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, усі харків’яни вже зі світлом. Електропостачання в місті частково зникло внаслідок атаки РФ.

Доповнено о 09:01. Про те, що фахівці заживили всіх абонентів у Харкові, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

“Енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло”, – додали в обленерго.

08:53. Під ворожими обстрілами опинилися дев’ять населених пунктів області.

Внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади постраждав 55-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 47-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону “прилетіло”:

  • КАБ;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

“У Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Куп’янськ, с. Новоосинове), господарчу споруду (с. Іванівка); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Піски-Радьківські), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Борова)“, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.

Читайте також: Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
