Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет

Россияне атаковали Нежин на Черниговщине «Шахедами». О последствиях проинформировал городской голова Александр Кодола.

«Враг применил 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию ​​Носовка», – сообщил Кодола.

Также россияне ударили по энергообъекту в городе. В результате специалисты ввели аварийные отключения – часть населенного пункта без света.

«Кроме того, разрушения получила складская инфраструктура «Укрзалізниці». Произошел пожар по всей площади крыши. С пониманием отнеситесь к возможным перебоям с электроснабжением и изменениями в расписании движения поездов», – привал городской голова.

И добавил, что информации о пострадавших в результате атак нет. Как только позволит обстановка – специалисты начнут восстанавливать разрушенное.