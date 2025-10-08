Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет

Происшествия 10:50   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Россияне атаковали Нежин на Черниговщине «Шахедами». О последствиях проинформировал городской голова Александр Кодола. 

«Враг применил 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию ​​Носовка», – сообщил Кодола.

Также россияне ударили по энергообъекту в городе. В результате специалисты ввели аварийные отключения – часть населенного пункта без света.

«Кроме того, разрушения получила складская инфраструктура «Укрзалізниці». Произошел пожар по всей площади крыши. С пониманием отнеситесь к возможным перебоям с электроснабжением и изменениями в расписании движения поездов», – привал городской голова.

И добавил, что информации о пострадавших в результате атак нет. Как только позволит обстановка – специалисты начнут восстанавливать разрушенное.

Читайте также: Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
08.10.2025, 11:21
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
08.10.2025, 11:03
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
08.10.2025, 09:25
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
08.10.2025, 06:00
В субботу Основянский район останется без света – причина
В субботу Основянский район останется без света – причина
08.10.2025, 11:45

Новости по теме:

07.10.2025
Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист
06.10.2025
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
05.10.2025
Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно
04.10.2025
Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины
02.10.2025
В Харькове слышали взрывы – что известно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 10:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали Нежин на Черниговщине «Шахедами». О последствиях проинформировал городской голова Александр Кодола. ".