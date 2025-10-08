Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет
Россияне атаковали Нежин на Черниговщине «Шахедами». О последствиях проинформировал городской голова Александр Кодола.
«Враг применил 12 шахедов для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин. В результате атаки повреждены колеи железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют на станцию Носовка», – сообщил Кодола.
Также россияне ударили по энергообъекту в городе. В результате специалисты ввели аварийные отключения – часть населенного пункта без света.
«Кроме того, разрушения получила складская инфраструктура «Укрзалізниці». Произошел пожар по всей площади крыши. С пониманием отнеситесь к возможным перебоям с электроснабжением и изменениями в расписании движения поездов», – привал городской голова.
И добавил, что информации о пострадавших в результате атак нет. Как только позволит обстановка – специалисты начнут восстанавливать разрушенное.
