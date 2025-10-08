На два дні перекриють одне з перехресть у Харкові

З 9:00 9 жовтня до 17:00 10 жовтня на одному із перехресть Салтівського шосе заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

Як передає МГ “Об’єктив”, транспорт не ходитиме через трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе та вул. Євгенія Храпко з 9:00 9 жовтня до 17:00 10 жовтня.

Це пов’язано з облаштуванням верхнього покриття трамвайних колій, пояснили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе – вул. Леоніда Бикова та інші прилеглі вулиці.