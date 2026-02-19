Live

На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту

Транспорт 20:34   19.02.2026
Оксана Якушко
Рух транспорту у Нюрнберзькому провулку заборонений до 30 квітня, повідомляє Харківська міська рада.

Провулок перекрили на такий довгий термін у зв’язку із тим, що там проводять аварійні роботи на газопроводі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицею Женевською, провулком Альпійським та ін.

Як повідомляли раніше, 20 лютого трамваї № 1 і 7 не курсуватимуть через наслідки несприятливих погодних умов, повідомляє Харківська міська рада.

Читайте також: Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова

Автор: Оксана Якушко
На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту
