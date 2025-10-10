З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові

З 9:00 13 жовтня до 17:00 15 жовтня перехрестя на Салтівському шосе тимчасово закриють для всього транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», рух усього транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе та пров. Білостоцького перекриють із понеділка.

Це пов’язано з облаштуванням верхнього покриття трамвайних колій на переїзді, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе – вул. Михайлика та інші прилеглі вулиці.