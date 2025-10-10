Live
С понедельника на два дня перекроют перекресток в Харькове

Транспорт 17:34   10.10.2025
Оксана Якушко
С понедельника на два дня перекроют перекресток в Харькове Фото: ХГС

С 9:00 13 октября до 17:00 15 октября перекресток на Салтовском шоссе временно закроют для всего транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», движение всего транспорта через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе и пер. Белостоцкого перекроют с понедельника.

Это связано с обустройством верхнего покрытия трамвайных путей на переезде, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе – ул. Михайлика и другие прилегающие улицы.

Автор: Оксана Якушко
