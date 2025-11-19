19 листопада перекриють для транспорту одну з вулиць Харкова
Фото: ХМР
Завтра, у четвер, 19 листопада, вулицю Максиміліанівську перекриють для руху транспорту, повідомляє Харківська міськрада.
Рух транспорту по вул. Максиміліанівській, на ділянці від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Кирпичової, перекриють з 8:00 до 15:00 20 листопада.
Причина перекриття вулиці – це необхідність проведення робіт комунальниками «Харківзеленбуд», пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями Кирпичова, Гуданова, Григорія Сковороди та ін.
