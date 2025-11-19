Live

19 листопада перекриють для транспорту одну з вулиць Харкова

Транспорт 18:53   19.11.2025
Оксана Якушко
19 листопада перекриють для транспорту одну з вулиць Харкова Фото: ХМР

Завтра, у четвер, 19 листопада, вулицю Максиміліанівську перекриють для руху транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

Рух транспорту по вул. Максиміліанівській, на ділянці від вулиці Григорія Сковороди до вулиці Кирпичової, перекриють з 8:00 до 15:00 20 листопада.

Причина перекриття вулиці – це необхідність проведення робіт комунальниками «Харківзеленбуд», пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати перекриту ділянку можна прилеглими вулицями  Кирпичова, Гуданова, Григорія Сковороди та ін.

Читайте також: Через нічний обстріл Харкова по-новому курсує транспорт

Автор: Оксана Якушко
