19 ноября перекроют для транспорта одну из улиц Харькова
Фото: ХГС
Завтра, в четверг 19 ноября, улицу Максимилиановскую перекроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.
Движение транспорта на ул. Максимилиановской, на участке от улицы Григория Сковороды до улицы Кирпичева, перекроют с 8:00 до 15:00 20 ноября.
Причина перекрытия улицы — это необходимость проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Кирпичева, Гуданова, Григория Сковороды и др.
