Live

19 ноября перекроют для транспорта одну из улиц Харькова

Транспорт 18:53   19.11.2025
Оксана Якушко
19 ноября перекроют для транспорта одну из улиц Харькова Фото: ХГС

Завтра, в четверг 19 ноября, улицу Максимилиановскую перекроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Движение транспорта на ул. Максимилиановской, на участке от улицы Григория Сковороды до улицы Кирпичева, перекроют с 8:00 до 15:00 20 ноября.

Причина перекрытия улицы — это необходимость проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Кирпичева, Гуданова, Григория Сковороды и др.

Читайте также: Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
19.11.2025, 16:11
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
19.11.2025, 16:14
Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом
Терехов: без света в Харькове почти 40 тысяч абонентов, что с транспортом
19.11.2025, 14:04
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
19.11.2025, 09:42
Как харьковчан обеспечивают питьевой водой, рассказали в Варшаве
Как харьковчан обеспечивают питьевой водой, рассказали в Варшаве
19.11.2025, 19:31

Новости по теме:

29.10.2025
Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова
10.10.2025
С понедельника на два дня перекроют перекресток в Харькове
08.10.2025
На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове
03.10.2025
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
19.09.2025
Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «19 ноября перекроют для транспорта одну из улиц Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 18:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 19 ноября, улицу Максимилиановскую перекроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.".