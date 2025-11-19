19 ноября перекроют для транспорта одну из улиц Харькова

Завтра, в четверг 19 ноября, улицу Максимилиановскую перекроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Движение транспорта на ул. Максимилиановской, на участке от улицы Григория Сковороды до улицы Кирпичева, перекроют с 8:00 до 15:00 20 ноября.

Причина перекрытия улицы — это необходимость проведения работ СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Кирпичева, Гуданова, Григория Сковороды и др.