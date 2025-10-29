Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова

В четверг, 30 октября, улицу Черноглазовскую временно закроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

С 8:00 до 17:00 30 октября движение транспорта на улице Черноглазовской, на участке от улицы Куликовской до улицы Григория Сковороды, перекроют.

Это связано с текущим ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок улицы Черноглазовской можно будет по прилегающим улицам Куликовской, Дарвина, Григория Сковороды и др.