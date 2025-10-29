Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова

Транспорт 21:41   29.10.2025
Оксана Якушко
Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова Фото: ХГС

В четверг, 30 октября, улицу Черноглазовскую временно закроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

С 8:00 до 17:00 30 октября движение транспорта на улице Черноглазовской, на участке от улицы Куликовской до улицы Григория Сковороды, перекроют.

Это связано с текущим ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок улицы Черноглазовской можно будет по прилегающим улицам Куликовской, Дарвина, Григория Сковороды и др.

Читайте также: «Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025, 17:50
«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹
«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹
29.10.2025, 13:38
Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА
Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА
29.10.2025, 14:58
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
Отопительный сезон на Харьковщине можно начинать — КМУ и Синегубов (документ)
28.10.2025, 18:55
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова
Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова
29.10.2025, 21:41

Новости по теме:

10.10.2025
С понедельника на два дня перекроют перекресток в Харькове
08.10.2025
На два дня перекроют один из перекрестков в Харькове
03.10.2025
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
19.09.2025
Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные
10.09.2025
На пять дней с 11 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 21:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 30 октября, улицу Черноглазовскую временно закроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет. С 8:00 до 17:00 30 октября…".