Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова
Фото: ХГС
В четверг, 30 октября, улицу Черноглазовскую временно закроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.
С 8:00 до 17:00 30 октября движение транспорта на улице Черноглазовской, на участке от улицы Куликовской до улицы Григория Сковороды, перекроют.
Это связано с текущим ремонтом проезжей части, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок улицы Черноглазовской можно будет по прилегающим улицам Куликовской, Дарвина, Григория Сковороды и др.
Читайте также: «Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: объезд, перекроют дорогу, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Завтра, 30 октября, перекроют одну из улиц Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 21:41;