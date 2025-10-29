Завтра, 30 жовтня, перекриють одну із вулиць у центрі Харкова

У четвер, 30 жовтня, вулицю Чорноглазівську тимчасово закриють для руху транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

З 8:00 до 17:00 30 жовтня рух транспорту на вулиці Чорноглазівській на ділянці від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди перекриють.

Це пов’язано з поточним ремонтом проїжджої частини, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку вулиці Чорноглазівської можна буде прилеглими вулицями Куликівською, Дарвіна, Григорія Сковороди та ін.