Завтра, 30 жовтня, перекриють одну із вулиць у центрі Харкова

Транспорт 21:41   29.10.2025
Оксана Якушко
Завтра, 30 жовтня, перекриють одну із вулиць у центрі Харкова

У четвер, 30 жовтня, вулицю Чорноглазівську тимчасово закриють для руху транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

З 8:00 до 17:00 30 жовтня рух транспорту на вулиці Чорноглазівській на ділянці від вулиці Куликівської до вулиці Григорія Сковороди перекриють.

Це пов’язано з поточним ремонтом проїжджої частини, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку вулиці Чорноглазівської можна буде прилеглими вулицями Куликівською, Дарвіна, Григорія Сковороди та ін.

Автор: Оксана Якушко
